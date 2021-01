Zware aardbeving op Antarctica nabij Chileense basis

Tachtig mensen van de Eduardo Frei-basis, die op het eiland King George (een van de Zuidelijke Shetlandeilanden) ligt, zijn geëvacueerd. Ook 81 mensen van drie andere Chileense bases zijn naar veiligere oorden verplaatst. Vijf andere buitenlandse bases zouden eveneens zijn geëvacueerd.

Vlakbij basis Eduardo Frei bevindt zich het dorp Villa Las Estrellas met onder meer een ziekenhuis, een school, een bank, een kleine supermarkt, een postkantoor en een kapel. De maximale populatie in de zomer is 150 mensen en in de winter bedraagt het aantal bewoners ongeveer tachtig.

In de buurt van de Chileense hoofdstad Santiago was zaterdagavond ook een aardbeving, met een kracht van 5,9. Voor zover bekend heeft die geen schade opgeleverd of slachtoffers gevergd.

Chili heeft een lange geschiedenis op het gebied van aardbevingen. In het Zuid-Amerikaanse land is in 1960 de zwaarste beving ooit geregistreerd. De stad Valvidia werd toen getroffen door een aardbeving met een kracht van 9,6. In 2010 kwamen meer dan 500 mensen om het leven bij een beving met een kracht van 8,8 nabij de stad Concepción.