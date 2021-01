VS roepen China op te stoppen met intimideren van Taiwan

De nieuwe Amerikaanse regering heeft China opgeroepen zijn ‘militaire, diplomatieke en economische druk op Taiwan’ stop te zetten. In plaats van de campagne om zijn buren te ‘intimideren’ zou Peking het gesprek moeten aangaan met de democratisch gekozen regering van Taiwan, aldus het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gedrag van China ten opzichte van Taiwan en andere buurlanden is volgens het ministerie zorgwekkend.

De Verenigde Staten steunen Taiwan ten volle en blijven de leiders in Taipei helpen om over voldoende middelen te beschikken om zichzelf te beschermen, staat in een verklaring. Dit draagt bij aan vrede en stabiliteit in de regio, aldus het Amerikaanse ministerie.

De VS en China liggen al jaren in de clinch over allerlei kwesties. Bij de beëdiging van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden was ook de gezant aanwezig van Taiwan, een eilandstaat die door China wordt gezien als een afvallige provincie.