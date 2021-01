Actievoerder Reijinga gaat ‘koffie drinken’ op Museumplein

Actievoerder Michel Reijinga gaat zondagmiddag ‘koffie drinken’ op het Museumplein in Amsterdam. Als heel wat mensen zijn voorbeeld volgen, is hij daarvoor naar eigen zeggen niet verantwoordelijk, omdat hij niemand daartoe heeft opgeroepen.

Reijinga annuleerde eerder bijna alle demonstraties van Nederland in Verzet, om te beginnen die in Eindhoven van deze zondag. Dat deed hij omdat gemeentes aangaven vanwege het coronavirus een beperkt aantal mensen toe te laten.

Afgelopen zondag liep een protest op het Museumplein uit de hand. De ME greep in en de politie arresteerde meer dan honderd mensen. De demonstratie op het plein was door Reijinga geannuleerd en door de Amsterdamse driehoek verboden, maar dat weerhield duizenden mensen er niet van alsnog te komen.

Burgemeester Femke Halsema kon nog niets zeggen over hoe de aanpak van de mogelijke nieuwe bijeenkomst zal zijn. Wel heeft ze mensen opgeroepen niet in groten getale naar het Museumplein te komen. Nederland in Verzet spreekt zich onder meer uit tegen premier Rutte, coronamaatregelen, de media en vaccins.