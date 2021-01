Jongeren negeerden avondklok in Stein, 12 aanhoudingen

Volgens de politie waren de jongeren de straat opgegaan om bij elkaar te komen, muziek te maken en alcohol te drinken. Zeker honderd jongeren hadden zich rond 21.00 uur verzameld in het centrum. Van daaruit trokken ze door de straten, ‘dictatuur’ scanderend. Ze werden toegesproken door iemand met een megafoon die zei: ‘Vandaag is de eerste dag dat we laten weten dat we er klaar mee zijn.’ Ook staken ze vuurwerk af en gooiden ermee naar de politie.

De agenten konden de overmacht aanvankelijk niet aan. Daarom werd de mobiele eenheid te hulp geroepen. Wat volgde was een kat-en-muisspel, waarbij agenten met lange wapenstokken door de straten renden en groepjes jongeren bij herhaling wisten te ontkomen via zijstraten. Rond 23.00 uur was de rust weergekeerd.

De politie is niet te spreken over het gedrag van de jongeren. ‘Het is onbegrijpelijk dat mensen ondanks de gezondheidscrisis en de maatregelen die genomen zijn moedwillig samenkomen en doelbewust proberen de situatie te laten escaleren. Wij hebben ervoor gekozen de situatie op een veilige manier af te bouwen”, zei algemeen commandant Bert Vermariën van de politie.

Op andere plaatsen in Limburg lijkt het rustig. Op veel plaatsen houdt de politie controles. ‘We zijn met zoveel mogelijk agenten buiten”, zei een woordvoerster van de politie. Onder meer in Venlo en Roermond houdt de politie voertuigen aan om inzittenden te vragen wat ze zo laat op straat doen.