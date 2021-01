Maduro wil ‘nieuw pad’ inslaan met VS

‘We zijn bereid een nieuwe weg te bewandelen in onze betrekkingen met de regering van Joe Biden, gebaseerd op wederzijds respect, dialoog, communicatie en begrip”, zei de linkse leider tegen zijn aanhangers. Venezuela ‘is bereid de bladzijde om te slaan’ met de nieuwe Amerikaanse regering, aldus Maduro.

De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó raakte in januari 2019 in een machtsstrijd verwikkeld met Maduro. Hij wordt door tientallen landen, waaronder de VS en EU-lidstaten, erkend als de wettige interim-president van het land.

Het linkse regime van Maduro heeft Venezuela economisch de vernieling in geholpen. De crisis, gekenmerkt door hyperinflatie, tekorten aan van alles en een keldering van de olieproductie, heeft miljoenen Venezolanen op de vlucht gedreven.