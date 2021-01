Orthodoxe joden jagen burgemeester Antwerpen op de kast

De burgemeester van Antwerpen is kwaad op orthodoxe joden die bij synagogebezoek de coronaregels met voeten treden. De politie constateerde zaterdag bij twee aparte controles in een synagoge dat er veel te veel mensen waren. Dergelijk gedrag kan echt niet, vindt burgemeester Bart De Wever.

‘Een deel van de orthodoxe gemeenschap staat er werkelijk op om op sabbat de liturgie te vieren”, zegt de burgemeester tegen omroep VRT. ‘Zij lezen in de wet dat dat het toegestaan is omdat ze individueel naar de synagoge gaan. Zo krijg je incident na incident in bepaalde synagoges terwijl de epidemiologische toestand in die wijken dramatisch is.’

In de vier joodse wijken in Antwerpen ligt het aantal besmettingen volgens De Wever tien keer hoger dan het gemiddelde. ‘Dat staat daar eigenlijk in brand.’ Hij roept de minister van Binnenlandse Zaken op de orthodoxe joden duidelijk te maken dat ze de wet niet aan hun kant hebben. ‘Die duidelijkheid moet er komen, maar laat mij duidelijk zijn: dat gedrag kan absoluut niet door de beugel, het is rampzalig.’