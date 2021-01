Avondklok voor de eerste keer ingegaan

Voor de eerste keer is de avondklok ingegaan. Dat betekent dat vanaf nu niemand meer de straat op mag, tussen 21.00 uur en 04.30 uur, tenzij daarvoor een geldige reden is. De regeling geldt tot woensdag 10 februari 04.30 uur.

Mensen mogen nog wel voor hun werk onderweg zijn, mits ze dat kunnen aantonen met een officiële werkgeversverklaring. Mantelzorgers en mensen in een medische noodsituatie zijn eveneens uitgezonderd van de verplichting om binnen te blijven, net als mensen die onderweg zijn naar een uitvaart of de rechtbank of die onderweg zijn voor een buitenlandse reis. De hond uitlaten mag ook, als iemand dat tenminste in zijn eentje doet en het dier is aangelijnd.

In alle gevallen geldt dat ze een eigen ondertekende verklaring bij zich moeten dragen, die kan worden gedownload van de site van de Rijksoverheid. Wie wordt betrapt op overtreding van de avondklok krijgt een boete van 95 euro.

Draaglijk maken avondklok

Er zijn verschillende initiatieven waarmee het ingaan van de avondklok wat draaglijker moet worden gemaakt. Zo streamt het Koninklijk Concertgebouworkest elke avond vanaf 21.00 uur korte kamermuziekconcerten via Instagram Live. De serie begint deze eerste avond met werk van Beethoven.

Entertainer Paul Haenen maakt deze zaterdag op YouTube een extra live-uitzending van Troost TV vanuit het Betty Asfalt Complex in Amsterdam. Hij voert videogesprekken met bekende en onbekende Nederlanders.

De stadsbeiaardier van Zierikzee speelde iets eerder op de avond op het carillon van het Stadhuismuseum allerlei muziek die met de avond te maken heeft, zoals Avond van Boudewijn de Groot, Clocks van Coldplay en Gute Nacht, Freunde van Reinhard Mey. In Haarlem luiden de komende tijd een halfuur lang tot aan 21.00 uur de twee Damiaatjes, de klokken die in de Grote of St. Bavokerk hangen. In de Martinitoren in Groningen luidt tijdens de avondklokperiode van 20.30 tot 20.40 uur de ‘Ruimstraatklok’, van oudsher een klok die aangeeft dat de straten leeg moeten zijn.

Radiozenders als NPO 3FM, Radio 538 en 100% NL grijpen de avondklok aan voor speciale programma’s. Zo presenteert illusionist Hans Klok deze zaterdagavond op 100% NL de eerste aflevering van de tijdelijke Avondklokshow.