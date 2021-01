Eerste Kamer gaat nog meer digitaal vergaderen en minder in avond

De Eerste Kamer gaat in verband met de zwaardere coronamaatregelen en de invoering van de avondklok nog meer digitaal vergaderen. Ook wordt zo min mogelijk in de avond vergaderd in de plenaire zaal, tenzij dat echt nodig is in verband met coronamaatregelen of spoedwetgeving. Senaatsvoorzitter Jan Anthonie Bruijn heeft dat zaterdagavond besloten na een ingelast online overleg met fractievoorzitters.

Door de aanscherpingen, is voor komende dinsdag het debat over de Mediawet met minister Slob (Media) uitgesteld. Het debat met minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) over de Tweede Kamerverkiezingen in coronatijd, gaat die dag wel door.

Door nog minder fysiek te vergaderen, gaat het risico op besmetting verder omlaag en wordt het aantal reisbewegingen van senatoren en medewerkers ingeperkt. Veel kleinere vergaderingen waren al digitaal en ook de fractievoorzitters zullen dat voorlopig op die manier wekelijks doen. Debatten in de grote plenaire zaal, die sinds de coronacrisis in de ruimere Ridderzaal plaatsvinden, zijn tot nu toe wel fysiek. Onderzocht wordt of dit ook op een digitale manier kan gebeuren, zegt een woordvoerder.

De senaat had al eerder maatregelen genomen om op afstand te kunnen vergaderen. Zo is er sinds oktober een digitaal quorum van kracht. Dat houdt in dat Eerste Kamerleden vanuit huis de aanwezigheidslijst kunnen tekenen. Dat quorum is belangrijk voor de geldigheid van stemmingen.