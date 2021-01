Macron belooft strengere wetgeving tegen incestplegers

Kinderen moeten beter worden beschermd tegen seksueel geweld, zei Macron zaterdag in een video die hij op Twitter postte. Hij heeft de minister van Justitie gevraagd snel met wetsvoorstellen te komen.

‘We gaan achter de agressors aan. Jullie zullen nooit meer alleen zijn”, aldus Macron. Het staatshoofd beloofde dat ‘criminelen worden gestraft voor hun daden in het verleden’ en dat actie wordt ondernomen om herhaling te voorkomen.

In 2018 werd de verjaringstermijn verlengd tot 30 jaar nadat het slachtoffer meerderjarig is geworden, maar dat is volgens Macron verre van voldoende. Zo krijgen kinderen op basisscholen en in het voortgezet onderwijs de kans om in speciale lessen over incest te praten. Macron beloofde ook betere psychologische steun voor slachtoffers, die wordt vergoed.

Duizenden mensen hebben de afgelopen weken onder de hashtag #Metooinceste op sociale media verteld over hun incestervaringen na de publicatie van een boek waarin de Franse politicoloog Olivier Duhamel van incest wordt beschuldigd. Het boek zorgde voor een schok, zeker in intellectuele kringen. Duhamel heeft zijn functie bij de universiteit opgezegd zonder in te gaan op de aantijgingen.