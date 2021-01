Buitenlandchef EU betreurt geweld bij arrestaties in Rusland

De kwestie staat maandag op de agenda van overleg van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken, die volgens Borrell "volgende stappen" zullen bespreken. De drie Baltische landen hebben al voor nieuwe sancties gepleit.

Verspreid over zo’n honderd steden in Rusland zijn meer dan 2200 betogers opgepakt, soms met veel geweld. In Moskou zou het om rond de 800 mensen gaan en in Sint-Petersburg om meer dan 300. Ook bij de gevangenis in Moskou waar Navalni vastzit werden mensen gearresteerd.

Volgend weekend wordt opnieuw gedemonstreerd, kondigde Navalni’s bondgenoot Leonid Volkov aan.