Russische politie laat vrouw Navalni vrij

De echtgenote van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni is vrijgelaten nadat ze eerder op de dag was opgepakt bij demonstraties in Moskou tegen de detentie van haar man, melden Russische media. Naast Joelia Navalni werden verspreid over Rusland ten minste 1908 actievoerders opgepakt, meldde monitorgroep OVD-Info

In het centrum van de hoofdstad zijn minimaal 40.000 betogers aanwezig, schat persbureau Reuters. Volgens de autoriteiten gaat het om 4000 deelnemers. Op beelden op sociale media is te zien dat in Moskou flink wordt geknokt tussen demonstranten en veiligheidstroepen. Volgens persagentschap TASS raakten veertig politieagenten lichtgewond.

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken sprak in een verklaring grote bezorgdheid uit over de arrestaties en riep op tot vrijlating van de arrestanten. De drie Baltische landen veroordeelden in een verklaring de detentie van ‘vreedzame demonstranten”.

Oproep tot vrijlating

De ministers van Buitenlandse Zaken van Litouwen, Estland en Letland roepen op tot hun onmiddellijke vrijlating. Zij pleiten voor sancties tegen Russische functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de arrestaties. De detentie van Navalni staat maandag op de agenda van overleg van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken, maar daar worden geen besluiten verwacht.

Ook buiten Rusland werd gedemonstreerd. In Tallinn, de hoofdstad van Estland, gingen enkele honderden mensen de straat op. In Berlijn, Hamburg en München demonstreerden bijna duizend mensen. Ook in Bulgarije, Parijs en Amsterdam waren mensen op de been om te protesteren.

Navalni werd maandag veroordeeld tot dertig dagen gevangenisstraf omdat hij voorwaarden van een eerdere straf zou hebben geschonden. Hij was net teruggekeerd uit Duitsland, waar hij herstelde van een vergiftiging die hij in Rusland had opgelopen. De Russische geheime dienst FSB wordt ervan beschuldigd achter de vergiftiging te zitten.