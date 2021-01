CDA-lijsttrekker Hoekstra zet zich af tegen VVD

CDA-leider Wopke Hoekstra zet zich in zijn eerste speech als lijsttrekker onomwonden af tegen coalitiegenoot VVD. Op een online-campagnebijeenkomst van het CDA in Eindhoven spreekt Hoekstra zaterdag van ‘een gebroken belofte’ en ‘het ontbreken van een visie, een politiek die richting geeft”. Dit is volgens hem te wijten aan de liberalen van premier Mark Rutte. De CDA’er is sinds vier jaar minister van Financiën in het derde kabinet van Rutte.