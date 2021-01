Aantal opgenomen coronapatiënten met 52 gedaald

Het aantal mensen dat met corona is opgenomen in de ziekenhuizen, is het afgelopen etmaal gedaald. Er werden 2302 patiënten opgenomen, 52 minder dan een dag eerder. Dat meldt het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van hen liggen er 699 op de intensive care, één minder dan vrijdag. Dat aantal schommelt de afgelopen weken tussen de 650 en 700. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1633 mensen met corona, een daling van 52.

Vier Nederlandse coronapatiënten liggen op de intensive care in Duitsland, hetzelfde aantal als vrijdag.

Het gemiddeld aantal opnames is de afgelopen week vrij stabiel geweest. Daarom verwacht het LCPS dat de dalende trend in bezetting langzaam doorzet. Toch wordt ook rekening gehouden met een stijging, omdat de Britse variant van het coronavirus veel besmettelijker is dan de huidige variant, waardoor het aantal besmettingen en de instroom in de ziekenhuizen snel kan toenemen.