Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 5487 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er iets meer dan vrijdag, toen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een kleine 5800 positieve tests meldde.

Gemeten over de afgelopen zeven dagen zijn gemiddeld per dag 5340 besmettingen geconstateerd. Die lijn ging steeds omlaag, maar is zaterdag heel licht omhoog gegaan.