Echtgenote Navalni en honderden anderen opgepakt in Moskou

In de Russische hoofdstad Moskou zijn bij demonstraties tegen het bewind van president Vladimir Poetin en voor de vrijlating van oppositieleider Aleksej Navalni, honderden mensen opgepakt. Onder hen ook Joelia Navalni, de echtgenote van Aleksej.

Al voordat de demonstratie zou beginnen werden zeker honderd mensen aangehouden. Onder hen bevond zich ook de bekende activist Ljoebov Sobol. Volgens monitorgroep OVD-Info zijn er in heel Rusland inmiddels 867 mensen gearresteerd.

Er zijn naar schatting van verslaggevers van persbureau Reuters in het centrum van de hoofdstad minimaal 10.000 mensen aanwezig. Volgens de autoriteiten gaat het om 4000 deelnemers. De demonstratie in Moskou, die door de Russische autoriteiten is verboden, begon om 12.00 uur (Nederlandse tijd).

Honderden mensen opgepakt

Ook elders in Rusland, waar vanwege het tijdsverschil de protesten eerder begonnen, zijn al honderden mensen opgepakt. In de stad Chabarovsk publiceerden activisten zaterdag video’s van de politie die demonstranten slaat en in gevangenisbusjes stopt.

Navalni riep deze week zijn aanhangers op zaterdag de straat op te gaan uit protest tegen het bewind van president Poetin. In totaal wordt naar verwachting op zeventig plaatsen gedemonstreerd door de oppositie.