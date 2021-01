‘Trump wilde met nieuwe minister verkiezingen ongeldig verklaren’

Oud-president Donald Trump heeft in de eindfase van zijn ambtstermijn met de gedachten gespeeld om toenmalig Amerikaans minister van Justitie Jeffrey Rosen te ontslaan en hem te vervangen met een jurist die voor hem de verkiezingsuitslag in de staat Georgia ongeldig zou verklaren.

Dat schrijven Amerikaanse media, waaronder The York Times en The Washington Post. Trump zou hebben afgezien van het plan toen hij te horen kreeg dat het voltallige personeel onmiddellijk zou aftreden als hij dit plan in werking zou zetten.

Trump verloor de verkiezingen in de staat Georgia met een klein verschil van Joe Biden. Hij beweerde met bewijzen te komen dat hij het slachtoffer was van grootscheepse verkiezingsfraude.

Afzettingsprocedure

Het bericht is slecht nieuws voor Trump in aanloop naar de afzettingsprocedure tegen hem in Amerikaanse Senaat. Trump wordt door zowel Democraten als sommige partijgenoten van de Republikeinen verantwoordelijk gehouden voor het gewelddadige optreden van zijn fans. Zij spreken over een aanval op de democratie.

Het zogeheten impeachment zou volgende week al kunnen beginnen, maar is afhankelijk van het tijdstip waarop de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, de aanklacht officieel naar de Senaat brengt.

Of Trump echt wordt afgezet is nog maar de vraag. Daar moeten 67 senatoren voor stemmen. Dat betekent dat 17 Republikeinen moeten worden overtuigd. Ondanks dat Trump niet meer uit zijn ambt kan worden gezet, heeft het proces niet alleen symbolische waarde. Trump kan zijn presidentiële pensioen kwijtraken als hij wordt veroordeeld. Ook zou hij dan nooit meer een publieke functie mogen bekleden.