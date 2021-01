Nederlanders tot 36 jaar zijn ‘s avonds het meest op pad

Nederlanders gingen vorige week vergeleken met de ‘intelligente lockdown’ in het voorjaar vaker ‘s avonds op pad. Mensen van onder de 36 jaar gaan het meest de deur uit tijdens de uren die vanaf zaterdag onder de avondklok vallen. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP).

Hoewel mensen van alle leeftijden zich veel minder op straat vertonen dan voor de coronapandemie, is er een duidelijk verschil te zien met de eerste golf in het voorjaar. Nederlanders zijn vaker onderweg, om bijvoorbeeld een rondje te lopen, met de auto bij iemand op bezoek te gaan, of om naar het werk te fietsen. Bij mensen van 16 tot 36 jaar is dat vooral het geval tijdens het weekend, bij mensen die ouder zijn ook doordeweeks.

Tieners en jongvolwassenen gaan in de regel ‘s avonds het vaakst naar buiten en dat is tijdens de coronacrisis niet veranderd, hoewel ook zij minder op pad gaan. Op werkdagen was vorige week 1,6 procent van hen om 21.15 uur onderweg, tegen 1,1 procent van de Nederlanders vanaf 36 jaar. Dat kan zowel gaan om een lange autorit als een ommetje van enkele minuten. Vrijdag en zaterdag gaat het rond dezelfde tijd om een verschil tussen ruim 2 en bijna 1 procent.

Coronamaatregelen

Dat jongeren ‘s avonds meer op straat zijn, hoeft volgens onderzoeker Sander van der Drift van het NVP niet te betekenen dat zij zich ook minder aan de coronamaatregelen houden. ‘Het kan goed zijn dat jongeren meer essentiële verplaatsingen maken in de avonduren. Denk aan maaltijdbezorgers en jongeren met andere essentiële bijbaantjes.’

Vorige week waren Nederlanders vanaf 36 jaar op maandag tot en met donderdag 39 procent meer op pad om 21.15 uur dan tijdens de eerste coronagolf. Bij mensen onder die leeftijd is bijna geen verschil te zien ten opzichte van het voorjaar. Maar bij deze groep is wel een toename van bijna de helft te zien op vrijdag- en zaterdagavond. Hiervoor is telkens een vergelijking gemaakt met week 14, toen de beperkende maatregelen twee weken van kracht waren.

Het NVP houdt via een app een panel van zo’n 10.000 mensen in de gaten, om te analyseren wie wanneer onderweg is.