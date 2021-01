ExxonMobil stopt met sponsoring sleehondenrace Alaska na kritiek

Het grote Amerikaanse olieconcern ExxonMobil stopt met de sponsoring van de beroemde jaarlijkse sledehondenrace Iditarod Trail Sled Dog Race in Alaska na kritiek van dierenactivisten. Daarmee verliest Iditarod een van zijn grootste zakelijke sponsoren.

ExxonMobil zal na de race van 2021, die ieder jaar begint op de eerste zaterdag van maart, de sponsoring stopzetten. Dit jaar vindt de 49ste editie plaats. Dierenrechtenorganisatie PETA heeft felle kritiek op de race en sponsoren als ExxonMobil omdat de honden gedwongen zouden worden te blijven rennen tot ze neervallen van uitputting. Ook worden de honden volgens de tegenstanders blootgesteld aan gevaarlijke omstandigheden.

Het oliebedrijf was sinds 1978 sponsor van Iditarod. Eerder trokken ook al Alaska Airlines en de grote bank Wells Fargo zich terug als sponsors. De organisatoren van Iditarod en de ‘mushers’, de bestuurders van de door poolhonden getrokken sleeën, weerspreken de kritiek. Zij zeggen dat er veel vrijwillige dierenartsen paraat staan en dat de honden grondig medisch worden onderzocht voor de race.

Overigens is de race dit jaar een stuk ingekort vanwege de coronacrisis. Nu is die 860 mijl lang, bijna 1400 kilometer. Normaal is Iditarod een tocht van ruim 1600 kilometer van Anchorage naar Nome.