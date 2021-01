Iets meer doden in Duitsland door coronapandemie dan dag eerder

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Duitsland is zaterdag wat hoger dan een etmaal eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldt zaterdag 879 sterfgevallen, tegen 859 op vrijdag.

In totaal zijn in Duitsland sinds de uitbraak van het coronavirus 51.521 personen overleden aan de gevolgen van Covid-19. Ook raakten er zeker 2.122.679 mensen besmet met het virus. Het RKI maakte zaterdag melding van 16.417 nieuwe besmettingen, tegenover 17.862 een dag eerder.

De autoriteiten hebben een strenge lockdown afgekondigd om verdere verspreiding tegen te gaan en ook grenssluitingen worden niet uitgesloten. In Duitsland moesten horecazaken, bioscopen, theaters en sportlocaties in november al dicht. Een maand later volgden ook scholen en niet-essentiële winkels. Die beperkingen blijven tot half februari van kracht.

In Duitsland werd vrijdag voor het eerst de Braziliaanse variant van het coronavirus vastgesteld. Een functionaris van de deelstaat Hessen heeft laten weten dat de geïnfecteerde persoon in kwestie donderdag in Frankfurt arriveerde vanuit Brazilië.