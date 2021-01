Volgende maand ontmoeting tussen Biden en Trudeau

Tijdens een gesprek van ongeveer een halfuur kwamen Biden en Trudeau ‘overeen om volgende maand bijeen te komen om het belangrijke werk van het hernieuwen van de diepe en duurzame vriendschap tussen Canada en de Verenigde Staten te bevorderen”, staat in een verklaring. Wanneer en op welke wijze, virtueel of face-to-face, de ontmoeting plaatsvindt is nog onbekend.

De twee bespraken aan de telefoon over een reeks van onderwerpen. Onder meer de strijd tegen het coronavirus en de ‘buitengewone en zeer nauwe economische relatie’ kwamen aan bod.

Ook het besluit van Biden om de aanleg te blokkeren van een omstreden oliepijpleiding, het Keystone XL-project, kwam ter sprake. ‘De premier heeft de teleurstelling van Canada uitgesproken over het besluit van de VS over het Keystone XL-project”, aldus zijn bureau. De pijpleiding, waarmee 9 miljard dollar gemoeid is, zou olie vanuit het Canadese Alberta naar de staat Nebraska vervoeren. Biden zette een streep door de vergunning omdat de pijpleiding dwars door kwetsbaar natuurgebied gaat.