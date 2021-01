Impeachment Trump begint over ruim twee weken

Het afzettingsproces tegen voormalig president Donald Trump in de Amerikaanse Senaat begint in de week van 8 februari. Dat heeft de leider van de grootste fractie, de Democraat Chuck Schumer, vrijdag in de Senaat bekendgemaakt.

‘De opstand op 6 januari, aangewakkerd door Trump, was een dag die niemand van ons ooit zal vergeten”, zei Schumer. ‘We willen allemaal dit vreselijke hoofdstuk uit de geschiedenis van ons land achter ons laten, maar genezing en eenheid zullen alleen komen als de waarheid boven water komt en verantwoording wordt afgelegd. Dat is wat we in dit proces zullen krijgen.’

De Democraten wilden het proces eerder beginnen, maar de Republikeinse leider Mitch McConnell riep hen op de afzetting uit te stellen tot half februari om Trump meer tijd te geven zich voor te bereiden op zijn verdediging. Uiteindelijk werd een compromis gesloten. ‘Dit is een overwinning voor een eerlijk proces en eerlijkheid”, zei een woordvoerder van McConnell.

Het uitstel met twee weken biedt de Senaat de gelegenheid eerst de benoemingen van nieuwe kabinetsleden van president Joe Biden goed te keuren en een groot steunplan af te werken voor de Amerikaanse economie.

De impeachment van Trump wordt ingezet wegens het aanzetten tot geweld en tot opstand. De Republikein zou de bestorming van het Capitool 6 januari in zijn speech hebben uitgelokt.

Het is de Senaat die in een proces oordeelt over de vraag of de president wordt afgezet. Schumer zei eerder dat er een diepgaand en eerlijk proces komt in de Senaat tegen Trump. Het is niet alleen een symbolische wraak op de Republikeinse president die al vertrokken is, maar het zou ook gevolgen kunnen hebben voor de rechtspositie van Trump. Het zou het hem bijvoorbeeld onmogelijk maken nog een keer president te worden.

De Democraten willen zich daar met de ‘impeachment’ van verzekeren. Maar er is ook kritiek in Democratische kringen, omdat dit proces de door Trumps opvolger Joe Biden beleden noodzaak tot verzoening en eenheid zou kunnen schaden.