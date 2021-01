Rekenkamer: parlement maakt steeds dezelfde fouten

Visser bepleit "nuchterheid en verdieping". Als Kamerleden onvoldoende kennis verzamelen over de gevolgen van de plannen die zij goedkeuren, kunnen ambtenaren hun taak niet aan. Vervolgens raakt de burger teleurgesteld, betoogt Visser.

Hij reageert op de kinderopvangtoeslagaffaire en het onderzoek waar de Tweede Kamer nog mee bezig is naar problemen bij uitvoeringsorganisaties, zoals de Belastingdienst, uitkeringsorganisatie UWV en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Naar verwachting verschijnt het rapport over uitvoeringsorganisaties eind ­februari.

Volgens Visser, die het hoogste controleorgaan van de regering leidt, zou de Tweede Kamer vaker eigen onderzoek moeten doen. Lessen uit het verleden zou het parlement ter harte moeten nemen, omdat in conclusies van eerdere onderzoeken volgens hem een patroon zit. "De informatievoorziening aan de Kamer is niet op orde, er is onvoldoende kennis van zaken over de uitvoering van wetten en er wordt hals over kop gereorganiseerd. Het parlement moet er dus op letten deze fouten niet meer te maken, maar tot nu toe gebeurt het wel", aldus de president tegen Trouw.