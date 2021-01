Biden ondertekent ‘voedseldecreet’ en wil actie voor steunpakket

President Joe Biden heeft vrijdag een decreet ondertekend dat voedselhulp en financiële steun voor Amerikanen met een zeer laag inkomen moet verruimen. Biden zette ook zijn handtekening onder een decreet dat de positie van arbeiders in de publieke sector moet versterken en riep het Congres op zich achter zijn miljardenplan voor een nieuw coronasteunpakket te scharen.

Het ‘voedseldecreet’ moet onder anderen kinderen uit armere huishoudens van maaltijden voorzien, nu veel van hen geen schoolmaaltijden meer krijgen doordat vanwege de coronapandemie veel scholen dicht zijn.

Volgens het Witte Huis zijn tien miljoen mensen in de VS werkloos en hebben 29 miljoen volwassenen en 12 miljoen kinderen te kampen met een hongercrisis. Naast voedsel, wil Biden met het decreet ook ‘corona-uitkeringen’ verzekeren voor mensen die door de pandemie nu zonder werk zitten.

Pijn

‘Een groot deel van Amerika lijdt pijn”, zei Biden bij de ondertekening van de decreten. ‘Het virus zwelt aan. We hebben 400.000 doden en zullen naar verwachting de 600.000 bereiken. Gezinnen lijden honger. Mensen lopen het risico uit hun woning te worden gezet. Baanverliezen nemen weer toe. We moeten actie ondernemen, hoe je het ook bekijkt”, aldus de president. ‘Als we nu handelen, zal onze economie zowel op korte als op lange termijn sterker zijn.’

De kersverse president heeft eerder uitgesproken dat hij een nieuw steunpakket van 1900 miljard dollar door het Congres wil krijgen om de zwaar door de corona-uitbraak getroffen Amerikaanse economie te ondersteunen. Een aantal Republikeinse senatoren heeft echter al aangegeven bedenkingen bij het plan te hebben.

Aan het pakket zijn namelijk voorstellen gekoppeld voor een hoger minimumloon en ruimere mogelijkheden voor betaald verlof wegens ziekte, mantelzorg of thuiszittende kinderen. Daarmee zouden Democraten hun al langer bestaande ‘liberale’ wensenlijst willen doorvoeren onder het mom van coronahulp, zei een Republikeinse senator onlangs. Ook zouden er twijfels zijn over het prijskaartje van het steunpakket, gezien de overheid sinds het begin van de uitbraak biljoenen aan coronasteun in de economie heeft gepompt.