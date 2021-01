CDC: amper allergische reacties bij inentingen met Moderna-vaccin

Zware allergische reacties op het coronavaccin van Moderna lijken behoorlijk zeldzaam te zijn, stelt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. Nadat ruim 4 miljoen Amerikanen hun eerste inenting met het middel hadden gekregen, was er in tien gevallen sprake van een zware allergische reactie. Nog eens 43 mensen die het vaccin kregen toegediend, hadden minder heftige allergische reacties, waaronder last van jeuk, uitslag en benauwdheid.

Over het algemeen zijn de mensen die een ernstige reactie kregen goed hersteld, stelt het CDC, al belandden vijf van hen wel op de intensive care. In de meeste gevallen vond de reactie kort na de vaccinatie plaats. Negen van de tien gevallen hadden een voorgeschiedenis met allergieën, met name voor medicijnen. Een persoon had een voedselallergie. Er zijn geen doden bekend bij het CDC.

Volgens de instantie wijzen de voorlopige cijfers op gemiddeld 2,5 hevige allergische reacties per 1 miljoen vaccinaties. Eerdere inentingen met het Pfizer/BioNTech-vaccin in de VS wezen volgens het CDC op grofweg 11 gevallen per 1 miljoen prikken. Ook zouden de symptomen van de allergische reacties op het Moderna-vaccin en dat van Pfizer/BioNTech vergelijkbaar zijn.

Het CDC heeft aan de hand van de cijfers nieuwe adviezen gegeven aan de Amerikaanse priklocaties. Zo moet er beter gescreend worden op mogelijke allergieën, zouden ze genoeg allergiemedicijnen in huis moeten hebben en moeten mensen die een allergische reactie krijgen geen tweede prik krijgen.