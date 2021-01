Frankrijk stelt drie miljoen besmettingen vast

Frankrijk heeft na bijna 41 miljoen coronatests 3 miljoen besmettingen vastgesteld. In het land van 65 miljoen inwoners liggen nu bijna 3000 mensen in kritieke toestand in ziekenhuizen en 2,7 miljoen patiënten hebben het virus onder de leden. In Frankrijk worden al rond de 72.000 sterfgevallen toegeschreven aan het uit China afkomstige coronavirus.

Erg veel mensen overleden in 2020 volgens de officiële statistieken tussen eind maart en half mei en later in het jaar tussen half oktober en half december. Dat was tijdens de strengste lockdowns. Het land heeft zeer strenge maatregelen getroffen om het virus te bedwingen zoals de avondklok en beperkingen van de bewegingsvrijheid en reisverboden. Maar onder voorwaarden functioneren momenteel veel onderwijsinstellingen en ondernemingen en is overdag geen reisbeperking van kracht.