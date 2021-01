‘Steunpakket onvoldoende voor winkelketens’

Het uitgebreide steunpakket voor winkels die vanwege de lockdown gesloten zijn is niet voldoende voor grote winkelketens. Daardoor komt 30 tot 40 procent van de winkels in de non-foodsector in de problemen, schat branchevereniging Raad Nederlandse Detailhandel (RND). Boosdoener is het maximumbedrag dat aan de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) en de voorraadvergoeding gesloten detailhandel (VGD) is gesteld voor bedrijven met meer dan 250 werknemers.