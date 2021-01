Generaal buiten dienst eerste zwarte defensieminister VS

Generaal buiten dienst Lloyd Austin is de nieuwe minister van Defensie van de Verenigde Staten. De Senaat stemde vrijdag met overweldigende meerderheid in met zijn benoeming. De 67-jarige uit het zuiden afkomstige militair is de eerste zwarte Amerikaan die het Pentagon leidt. Hij heeft 27 voorgangers sinds de vorming van het ministerie in de jaren veertig.

In zijn loopbaan bij de landmacht is hij onder meer bevelhebber geweest in Irak. Ook was hij commandant van Centcom, het Amerikaanse commandocentrum dat zich richt op het Midden-Oosten, Afrika en grote delen van westelijk Azië. In die rol was hij van 2013 tot 2016 betrokken bij de strijd in Irak en Syrië.

Na zijn pensionering in 2016 is hij in het zakenleven actief onder meer in een investeringsmaatschappij waar ook zijn aankomend collega Anthony Blinken, die nieuwe minister van Buitenlandse Zaken moet worden, partner is.