Halsema: avondklok is moeilijk maar nodig

In een brief aan alle Amsterdammers spreekt burgemeester Femke Halsema de inwoners van haar stad moed in, vooral nu er komend weekend een avondklok gaat gelden in verband met corona. Ze noemt het ‘een heftige maatregel die we met grote tegenzin nemen”, maar die nodig is om ‘om mensenlevens te redden en de zorg te ontzien”.