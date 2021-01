Belgen mogen ruim vier weken land niet uit voor ‘plezierreis’

Premier Alexander De Croo had de maatregel al aangekondigd, maar moest wel de leiders van de vijf deelregeringen meekrijgen. Volgens meerdere Belgische media is daarover overeenstemming bereikt. België is vooral beducht op terugkerende vakantiegangers tijdens de krokusvakantie die op 15 februari begint. De regeringen willen met het verbod voorkomen dat de besmettelijke nieuwe varianten van het virus uit het buitenland België in komen.

Belgen worden al maanden door de autoriteiten aangespoord om niet naar het buitenland te reizen, maar daar trokken 160.000 inwoners zich tijdens de kerstvakantie niets van aan. Een van hen werd na terugkeer een superverspreider en zorgde behalve voor nieuwe besmettingen er ook voor dat 5000 mensen in quarantaine moesten.