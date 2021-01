Vattenfall gaat samenwerken met Shell voor waterstoffabriek

Het Zweedse energieconcern Vattenfall wil van de recent gesloten kolencentrale in het Noord-Duitse Moorburg een ontwikkelplek maken waar wind- en zonne-energie kan worden omgezet in waterstof. De centrale zou in 2025 in gebruik genomen moeten worden voor waterstof.

Vattenfall wil daarvoor gaan samenwerken met energieconcern Shell en de koeldivisie van het Japanse Mitsubishi, meldt het Zweedse concern in een verklaring. Ook willen de partijen gebruik gaan maken van de nabijgelegen nutsfabriek Wärme Hamburg. Die zou voor genoeg energieverbindingen zorgen om op grote schaal waterstof te kunnen produceren. Ook kan de haven van Hamburg dienen als terminal voor schepen.

De partijen willen onder meer een elektrolyser gaan bouwen. Dat is een installatie die water onder stroom zet en zo splitst in zuurstof en waterstofgas, waarmee uiteindelijk de duurzaamste vorm van waterstof gemaakt kan worden, groene waterstof. Op dit moment is deze technologie nog kostbaar en wordt waterstof ook gemaakt van fossiele brandstof zoals aardgas of kolen (grijze waterstof) of een combinatie van fossiele brandstof en het opvangen van de CO2-uitstoot (blauwe waterstof).

De Zweden spelen in op het groeiende enthousiasme voor waterstof, dat gezien wordt als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Onder meer de Europese Unie trekt de komende tientallen jaren ten minste 470 miljard euro uit voor investeringen in de technologie. Die is nu nog in ontwikkeling. Vattenfall, Shell en Mitsubishi willen in de komende maanden een plan presenteren waarmee ze meedingen naar Europese subsidie.

Eind vorig jaar werd na een periode van vijf jaar de kolencentrale in Moorburg stilgelegd omdat Duitsland stopt met de meest vervuilende fossiele brandstoffen.