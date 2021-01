COA: tot 2023 zijn 31.000 opvangplekken nodig voor asielzoekers

Belangrijk is wel dat lopende gesprekken over verlenging van andere bestaande locaties succesvol kunnen worden afgerond. Als dit niet lukt, moet naar meer opvangplekken worden gezocht in plaats van de verwachte 2000. Dat aantal zou dan kunnen oplopen tot ruim 5200.

In eerdere berekeningen was het COA er vanuit gegaan dat er meer dan 2000 opvangplekken nodig waren. De daling is het gevolg van het coronavirus. Daardoor zijn minder asielzoekers naar Nederland gekomen dan verwacht. Bovendien kon het COA een aantal overeenkomsten met gemeenten over opvangplekken verlengen.