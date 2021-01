Slob kan scholen nog niet openen na onderzoek Lansingerland

Demissionair onderwijsminister Arie Slob kan nog niet zeggen of de basisscholen en kinderopvangcentra eerder open kunnen, nu uit een GGD-onderzoek blijkt dat er geen grootschalige verspreiding was van de Britse coronavariant op een basisschool. Het onderzoek is weliswaar "een lichtpuntje", vindt hij, maar de vraag of kinderen de Britse variant sneller verspreiden blijft nog onbeantwoord.

Pas als daar antwoord op is, kan het kabinet een definitief besluit nemen over het heropenen, zegt Slob. Scholen blijven volgens de huidige stand van zaken dicht tot en met 9 februari. Voor 2 februari hoopt het kabinet uitsluitsel te krijgen over de vatbaarheid van kinderen voor de Britse coronamutant.

Het openen van de scholen is volgens premier Mark Rutte de eerste versoepeling die wordt genomen, onder meer om verdere leerachterstanden te voorkomen. Daarover zei Slob dat het kabinet werkt aan langetermijnplannen om achterstanden weg te werken.

Maar mocht al voor 2 februari blijken dat de rol van kinderen in de verspreiding van de Britse variant meevalt, dan nog betekent dat niet dat al voor 9 februari de scholen weer open kunnen. "Iedere dag is er een, maar scholen moeten ook in de gelegenheid zijn de opening te realiseren," aldus Slob.

Een basisschool in Bergschenhoek in de gemeente Lansingerland kampte sinds eind november vorig jaar met een uitbraak van de Britse variant. Daarvan is bekend dat die besmettelijker is, maar voor zover bekend niet ziekmakender. De uitbraak is volgens de GGD inmiddels uitgedoofd. De bevolking van de gemeente werd grootschalig getest. Van de 45.000 geteste mensen hebben inmiddels 27.000 de uitslag: 242 mensen testten positief, waarvan 12 procent (zo'n 29 gevallen) op de Britse variant.