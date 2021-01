Geen late Kamerdebatten meer om avondklok

Vanwege de avondklok, die vanaf aanstaande zaterdag geldt tussen 21.00 en 04.30 uur, gaat de Tweede Kamer in principe niet meer tot 's avonds laat debatteren. Dat schrijft Kamervoorzitter Khadija Arib in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor 19.00 uur moeten alle debatten klaar zijn die in de kleinere commissiezaaltjes plaatsvinden. Voor de debatten in de grote vergaderzaal geldt 19.00 uur als streeftijd. Zo kunnen Kamerleden die verder bij de Tweede Kamer vandaan wonen alsnog voor 21.00 uur thuis zijn, schrijft Arib. Mocht de Kamer "in urgente situaties" toch tot later debatteren, dan krijgen Kamermedewerkers een werkgeversverklaring.

Sinds de lockdown wordt in de Tweede Kamer al minder vergaderd. Alleen debatten die volgens de Kamer niet kunnen wachten, gaan door.