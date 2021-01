Tbs met dwangverpleging voor doodsteken fietser Oss

De rechtbank in Den Bosch heeft de 26-jarige Soedanese vluchteling Ayoub Y. vrijdag tbs met dwangverpleging opgelegd. De man is schuldig bevonden aan het doodsteken van de 18-jarige Rik van de Rakt, op 19 april vorig jaar in Oss.

De rechtbank nam de conclusie van gedragsdeskundigen over: Y. lijdt aan een posttraumatische stressstoornis en schizofrenie en is geheel ontoerekeningsvatbaar. Daarom is hem geen celstraf opgelegd. Hij moet langdurig behandeld worden in een tbs-kliniek, vindt de rechter, ook omdat er een grote kans op herhaling bestaat.

Van de Rakt werd op de bewuste ochtend totaal onverhoeds neergestoken toen hij naar zijn werk fietste. Hij bezweek aan zijn verwondingen nadat hij door een voorbijganger was gevonden.

De politie hield Y. niet lang daarna aan bij het station in Oss. Hij verkeerde in verwarde toestand en had onder meer bloed op zijn kleding. Tijdens het proces heeft hij gezegd dat hij niet weet wat er is gebeurd. Hij heeft wel verklaard dat hij niemand heeft vermoord.