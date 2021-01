Minder valse eurobiljetten in omloop door corona

Door de coronacrisis zijn het afgelopen jaar veel minder valse eurobiljetten aangetroffen in Nederland dan een jaar eerder. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder zag vanaf het tweede kwartaal een daling van het aantal in omloop zijnde valse biljetten. Vanaf dat moment werd er volgens DNB bij kassa’s minder betaald met contant geld en juist meer contactloos vanwege de virusuitbraak.

Vorig jaar werden in totaal 25.500 valse eurobiljetten uit de roulatie gehaald, aldus DNB. In 2019 waren dat er nog 38.900. Ook wereldwijd is het aantal aangetroffen valse eurobiljetten gedaald, van 559.000 naar 460.000 stuks. In totaal zijn er 25 miljard eurobiljetten in omloop. De afgelopen jaren neemt zowel in Nederland als de eurozone de hoeveelheid vals briefgeld af.

Het briefje van 50 euro wordt volgens DNB het meest vervalst, daarna volgt het biljet van 20 euro. Verder neemt het aantal valse biljetten van slechte kwaliteit toe. Dat zijn briefjes die geen tot een zeer beperkte imitatie van de echtheidskenmerken hebben. In de eurozone zijn vooral de briefjes van 20 euro in trek om te worden vervalst, briefjes van 5 en 500 euro het minst.