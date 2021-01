Veiligheidsberaad gaat eerder vergaderen om avondklok

Beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, zal ook ‘zeer terughoudend’ omgaan met televisieoptredens in talkshows in de avonduren zolang de avondklok geldt. ‘Als de actualiteit daarom vraagt, is het belangrijk dat hij dingen kan uitleggen of toelichten, dus het zal af en toe nog wel gebeuren. Maar dan kijken we eerst of er digitaal iets mogelijk is. Op verzoeken van tv-programma’s zal eerder nee dan ja worden gezegd.’

De burgemeesters gaan maandag met elkaar bespreken hoe het gaat met de handhaving van de avondklok. Ook de stand van zaken rond het vaccineren komt aan de orde. Justitieminister Ferd Grapperhaus schuift zoals gewoonlijk aan namens het kabinet. Na afloop van de bijeenkomst geven Grapperhaus en Bruls een toelichting op de besproken onderwerpen.