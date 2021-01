‘Britse economie kampt door brexit met veel langere levertijden’

De levertijden voor Britse bedrijven zijn in januari ongekend hard gestegen als gevolg van de brexit en coronamaatregelen. Dat meldt marktonderzoeker Markit. Alleen in april vorig jaar waren levertijden langer, maar toen waren veel fabrieken gesloten.

Ondanks de handelsdeal tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben transporteurs aan de grens ineens met veel meer administratieve rompslomp te maken door de brexit. Daar komt bij dat iedereen die vanuit Groot-Brittannië naar Frankrijk reist een negatieve coronatest moet laten zien, waardoor vrachtwagenchauffeurs extra tijd kwijt zijn.

Met uitzondering van april 2020 gaat het volgens Markit om de grootste vertraging van leveringen sinds de metingen dertig jaar geleden begonnen.

Stagnatie

Dat is slecht nieuws voor de Britse economie als geheel. De groei van de afgelopen maanden in de maakindustrie kwam door de brexit en de nieuwe coronagolf bijna tot stilstand, zo maakt hoofdeconoom Chris Williamson op uit de graadmeters die Markit voor economische activiteit heeft ontwikkeld.

Die dreigende stagnatie komt bovenop de rampzalige gevolgen die de opleving van het coronavirus heeft voor de dienstensector. Omdat een Britse mutatie van het virus mogelijk veel besmettelijker is, mogen mensen in Engeland tot half februari alleen naar buiten voor boodschappen, essentieel werk of sport. Cafés en veel niet-essentiële winkels blijven dicht.

De economische activiteit van de industrie en de dienstensector samen was in januari volgens Markit de laagste sinds mei vorig jaar. De zogeheten inkoopmanagersindex voor de twee sectoren samen kwam uit op een stand van 40, wat een forse terugval is van de 50,4 in december. Ieder cijfer onder de 50 wijst op krimp, daaronder op groei.