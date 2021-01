Tbs’er: ontsnapping uit kliniek niet voorbereid

Antonie van H. (53), die vorig jaar samen met een medegedetineerde uit de forensische kliniek de Kijvelanden in Poortugaal wist te ontsnappen, ontkent in zijn rechtszaak dat hij vooraf kennis had van de ontsnapping. Hij had geen plan en had zich niet voorbereid op de vlucht, vertelde hij vrijdag in de rechtbank in Rotterdam.

Rotterdammer Van H. ontsnapte op zondag 1 maart samen met de 37-jarige Dennie M. uit Delfzijl. Het duo kon binnen vier minuten een medewerker gijzelen en de kliniek verlaten. M. overleefde de ontsnapping niet, hij werd bij Kesteren in een vuurgevecht met de politie doodgeschoten.

De twee tbs’ers waren gewapend met een vuurwapen en een mes die door de vriendin van M. naar binnen was gesmokkeld. Zij vertelt in de rechtbank dat ze wel volledig op de hoogte was van de plannen van haar vriend. ‘Ik wist dat ze naar buiten wilden, met een wapen en een gijzeling. Ik wist dat Dennie Tony niet achter zou laten. Ik wist dat ze naar buiten wilden”, zei Cindy S. bij aanvang van de rechtszaak.

Chats

De rechtbank hield Van H. chats voor die M. hem stuurde in de kliniek waarin M. sprak over een gezamenlijke uitbraak, maar Van H. zegt dat hij die chats mogelijk niet gezien heeft. Over de dag van de ontsnapping vertelt Van H.: ‘Ik hoorde een heleboel kabaal en toen ik door het gordijntje van mijn deur keek, bleek dat er een gijzeling aan de gang was. Toen mijn deur openging, was ik verbouwereerd en ben mee naar buiten gegaan. Ik heb gebruik gemaakt van de situatie.’

Van H. kreeg een mes in zijn handen gedrukt waarmee hij een verpleegkundige van de kliniek bedreigde, terwijl M. wild om zich heen schoot met een gaspistool. Van H. zat 2,5 jaar in de Kijvelanden, M. zat er zes maanden. Ondanks dat hij beweert zelf geen ontsnapping te hebben gepland, twijfelde Van H. niet om mee te gaan. ‘De sfeer binnen was vijandig, met bedreigingen van patiënten onderling. Uiteindelijk heb ik besloten om uit dat gekkenhuis weg te gaan.’