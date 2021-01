‘Boekingen vliegtickets voor zomervakantie vallen tegen’

De boekingsaantallen bij de site zitten momenteel maar op 15 tot 20 procent van het niveau van vorig jaar in deze tijd. In de maand december merkte vliegtickets.nl nog een stijging ten opzichte van de maand november. Maar die trend zet zich niet voort in de eerste twee weken van het nieuwe jaar. Zo liggen de boekingsaantallen in deze periode 30 procent lager dan de eerste twee weken van december.

‘Normaal zien we in januari dat er veel geboekt wordt voor de meivakantie en de zomerperiode. Dit zien we nu nog vrijwel niet terug”, zegt marketingmanager Sander van Veen van vliegtickets.nl. ‘De terughoudendheid is goed merkbaar. Wel verwachten we bij de minste versoepeling dat de boekingen weer omhoog zullen schieten, iets wat we de afgelopen periode steeds terug zien komen. Zodra het kan, willen we toch weer reizen.’

Voor de kleine groep mensen die recent toch een boeking maakte, zijn de populairste bestemmingen Málaga, Alicante, Barcelona, Faro en Istanbul.