Koolmees: niet-indexeren kinderbijslag kost paar euro per jaar

Door in 2022 en 2023 niet te indexeren, en in 2024 minder, wordt er in totaal ruim 100 miljoen euro vrijgespeeld, aldus Koolmees. De ingreep is ‘niet pijnloos”, maar de minister denkt niet dat het een heel groot verschil voor ouders zal maken.

Volgens Koolmees is het belangrijk om te investeren in de ICT en de dienstverlening van het UWV en de SVB. Hij wijst erop dat het UWV onder meer verantwoordelijk is voor het uitkeren van de coronanoodsteun. ‘Dat kost wel geld, dat moet ergens vandaan komen.’

Het wetsvoorstel is deze week in consultatie gegaan. De komende weken kunnen mensen hun zegje erover doen.