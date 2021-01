‘Navalni rekende op arrestatie en had al plan klaarliggen’

De bekende Kremlincriticus keerde onlangs vanuit Duitsland terug naar zijn thuisland. De autoriteiten arresteerden hem op een vliegveld in Moskou. Navalvi heeft het om meerdere redenen aan de stok met de Russische justitie en zit inmiddels in een beruchte gevangenis in de hoofdstad.

Bondgenoten van Navalni, die vorig jaar werd vergiftigd en daarna in Duitsland herstelde, hopen dat Russen zaterdag massaal de straat opgaan om zijn vrijlating te eisen. Bondgenoot Leonid Volkov sprak de verwachting uit dat de autoriteiten door de knieën gaan als genoeg mensen meedoen aan demonstraties. ‘We weten dat het Kremlin massaprotesten vreest”, zei het oppositielid.

Video’s

De oppositie wil ook druk uitoefenen op de machthebbers door video’s te publiceren die president Poetin en zijn bondgenoten in verlegenheid kunnen brengen. Er verscheen onlangs al een documentaire op YouTube over een ‘paleis van Poetin’ aan de Zwarte Zee. Die video van de oppositie is zeker 53 miljoen keer bekeken. Het Kremlin spreekt tegen dat het weelderige gebouw van Poetin is.

Bronnen rond het Kremlin zeggen tegen persbureau Reuters dat Navalni waarschijnlijk blijft vastzitten tot na de parlementsverkiezingen in september. De oppositieleider zou als een bedreiging worden gezien. Een van de ingewijden sprak tegen dat de massaprotesten de autoriteiten op andere gedachten kunnen brengen.