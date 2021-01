Luchtvaartsector onderuit op beurzen door reisbeperkingen

De luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties gingen vrijdag hard onderuit op de Europese beurzen. De vrees dat niet-noodzakelijke reizen verder aan banden worden gelegd in de Europese Unie zorgden voor een stevige verkoopdruk op de al zwaar getroffen sector. De algehele stemming op de Europese aandelenmarkten was eveneens negatief door de zorgen over de snelle verspreiding van nieuwe varianten van het coronavirus.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent lager op 657,89 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 979,78 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 1 procent.

Air France-KLM zakte bijna 4 procent in de MidKap en de Duitse reisorganisatie TUI kelderde 10 procent in Frankfurt. In de strijd tegen het coronavirus komt de Europese Commissie (EC) maandag met een voorstel om in de EU ‘donkerrode’ coronahaarden in te stellen waar plezierreizen aan banden worden gelegd. Deze zones kunnen ook over de landsgrenzen gaan.

Randstad

Uitzender Randstad (min 3,1 procent) was hekkensluiter bij de hoofdbedrijven. Techinvesteerder Prosus ging aan kop met een plus van 1,8 procent dankzij de sterke koerswinsten in de techsector. De chipbedrijven ASMI en ASML verloren tot 1,5 procent, ondanks de sterke resultaten van Intel. De grote Amerikaanse chipfabrikant verkocht afgelopen kwartaal meer chips voor laptops dan ooit omdat meer mensen thuiswerken vanwege de coronapandemie.

In de MidKap klom GrandVision 1 procent. Het bedrijf achter optiekketens als Pearle en Eyewish had afgelopen tijd weer duidelijk last van de coronacrisis en de nieuwe lockdowns. Online deed het bedrijf wel goede zaken. De onderneming denkt verder dat de overname door de Frans-Italiaanse brillenreus EssilorLuxottica in de eerste jaarhelft zijn beslag zal krijgen.

Beter Bed

Beter Bed won 2,6 procent. De beddenfabrikant liet afgelopen periode voor het zevende kwartaal op rij omzetgroei zien. Ondanks de coronapandemie en de tweede lockdown pakte het vierde kwartaal toch gunstig uit voor het bedrijf. Dat lag voornamelijk aan de onlineverkopen. In Frankfurt steeg Siemens 5 procent dankzij een sterk handelsbericht van het Duitse elektronicaconcern. Ook de cijfers van de Duitse mediagroep ProSiebenSat.1 (plus 3 procent) vielen in de smaak bij beleggers.

De euro was 1,2151 dollar waard, tegen 1,2107 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,6 procent tot 52,27 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent minder op 55,27 dollar per vat.