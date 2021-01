Britse autoriteiten overwegen geldbedrag bij positieve coronatest

Uit Brits onderzoek komt naar voren dat veel mensen met symptomen zich niet laten testen. Vooral personen met een laag inkomen zouden vrezen voor de financiële gevolgen van zelfisolatie. Ze kunnen dan niet gaan werken. Sommige minima kunnen al aanspraak maken op extra financiële steun als ze in isolatie moeten, maar nu wordt overwogen om iedereen met een positieve testuitslag 500 pond te betalen.

Het plan wordt door The Telegraph omschreven als ‘cash voor covid’. Het kan de Britse schatkist volgens de krant zo’n 2 miljard pond per maand kosten. Er liggen volgens een bron rond de regering ook nog vergelijkbare voorstellen op tafel. Er kan bijvoorbeeld ook worden besloten om mensen alleen te betalen als ze niet vanuit huis kunnen werken. Dat zou ongeveer de helft goedkoper zijn.

Minister van Milieu George Eustice weigerde in te gaan op dergelijke details in de media. Hij zei dat nog geen besluit is genomen over zo’n voorstel.