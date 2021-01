‘Ethiopian Airlines moet schikking met Boeing niet accepteren’

Luchtvaartmaatschappij Ethiopian Airlines moet een schikkingsvoorstel van vliegtuigmaker Boeing, in de nasleep van de ramp met het gewraakte toestel 737 MAX in 2019, niet accepteren. Volgens advocaten in de VS zou de maatschappij de vliegtuigfabrikant aan moeten klagen en daarmee een precieze schadevergoeding moeten afdwingen, zo staat in een brief die in handen is van de Amerikaanse krant Seattle Times