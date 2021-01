Duitsland wil wetteksten uit naziperiode aanpassen

Felix Klein is namens de regering aangesteld om antisemitisme te bestrijden. Hij houdt zich ook bezig met het aanpassen van de wetteksten. ‘Sommige teksten zijn erg antisemitisch”, aldus Klein. Momenteel is er genoeg politieke steun in de Bondsdag om de teksten aan te passen. Klein hoopt dit voor september te doen, als de termijn van de huidige regering ten einde komt.

Toen Duitsland vier jaar na de Tweede Wereldoorlog een nieuw wetboek opstelde, probeerde het zoveel mogelijk af te wijken van de nazi’s. Toch zijn veel wetten deels of volledig overgenomen. Zo is een groot deel van een wet waarin staat dat Joden Sara of Israël aan hun naam moeten toevoegen als ze geen duidelijk Joodse naam hebben, nog steeds terug te vinden in het wetboek. In die tekst wordt naar Duitsland verwezen alsof het Derde Rijk nog steeds bestaat.

Duitsland wil tegelijkertijd ook het telefoonalfabet wijzigen. De nazi’s hebben daar alle Joodse namen uit geschrapt en vervangen voor bijvoorbeeld Friedrich. In 1950 werd de lijst al herzien, maar de oude namen werden niet in ere hersteld. Duitsland wil dit in de herfst van 2021 terugdraaien en een jaar later moet er een volledig nieuw spelalfabet zijn, waarin wordt verwezen naar steden.