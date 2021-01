OMT bespreekt opties voor betere mondmaskers zorgpersoneel

De bonden CNV, FNV, NU'91 en V&VN pleiten voor aanscherping van de RIVM-richtlijn over mondmaskers. In de zorg zijn nu chirurgische mondmaskers in de meeste gevallen de standaard. De betere FFP2-maskers worden alleen aangeraden voor 'hoog-risicohandelingen' bij coronapatiënten en mensen bij wie het virus wordt vermoed. Bijvoorbeeld wanneer een patiënt aan de kunstmatige beademing wordt gelegd. Daarbij komen veel kleine druppeltjes vrij waar het virus in kan zitten.

Wat de bonden betreft moeten FFP2-maskers standaard worden voor alle zorgmedewerkers die te maken hebben met coronapatiënten, "ongeacht de setting en de handelingen die uitgevoerd worden".

Beschikbaarheid is volgens de zorgbonden geen probleem. "FFP2-maskers zijn in voldoende mate aanwezig in Nederland om in de komende maanden te voldoen aan de toegenomen vraag die op een wijziging van de richtlijn door het RIVM zal volgen", stellen zij.