Hiddema: blij dat ik uit de politiek ben

Voormalig Forum voor Democratie Tweede Kamerlid Theo Hiddema is blij dat hij niet meer in de politiek actief is. Dat zegt hij tegen De Telegraaf. "Het was een geestelijke dwangbuis waar ik niet meer in verder kon na alle aantijgingen van antisemitische drek. Ik werd er politiek depressief van. Ik ben nu weer strafrechtadvocaat en dat bevalt me goed."

Hiddema kwam nog even terug als lijstduwer maar eerder deze maand trok de advocaat zich voor die functie ook terug. Hij zegt zich bevrijd te voelen. Ik kwam nog even terug om lijstduwer te worden uit sympathie voor Thierry Baudet, maar ook daar zag ik uiteindelijk van af na alle opmerkingen en sympathie voor corona ontkenners. Het was zo vermoeiend allemaal. Bovendien wilde ik als lijstduwer niet verkozen worden met voorkeursstemmen, want ik wilde helemaal uit de politiek. Ik heb me een maand thuis met de kat op de Herengracht opgesloten. Nu voel ik me weer goed", zegt Hiddema.

Voor de plannen voor nieuwe strenge justitiewetten heeft Hiddema geen goed woord over. "Dat is helemaal niet nodig. Bestaande wetgeving voldoet vaak al, het gaat om handhaving en doorzetten. Maar dat is niet sexy. Ik had een heel nummer willen maken in een Kamerdebat over het niet bestaande institutioneel racisme, maar kon het niet aansnijden na de rel over antisemitisme. Mijn boodschap zou niet overkomen. Ik had al tien moties voorbereid om jonge, vaak criminele jongeren met allochtone achtergrond te laten beginnen met het project Boer in de Bajes dat in Denemarken zo succesvol is. Daar leren ze voor dieren te zorgen en liefde te ontvangen. Helaas is het er niet van gekomen."

Hiddema stapte eind november uit het niets uit de Tweede Kamer. De voormalige vertrouweling van partijleider Thierry Baudet trok zich terug toen er in FVD een hoogoplopende ruzie was uitgebroken over de reactie van Baudet op antisemitisme bij de jongerentak van de partij.