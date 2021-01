‘Trump kiest advocaat voor afzettingsproces’

De advocaat uit South Carolina heeft meerdere Republikeinse gouverneurs van de staat bijgestaan en werkte dus al onder een Republikeinse president. Hij moet voorkomen dat Trump formeel nog wordt afgezet nadat zijn tijd als president al voorbij is.

Trump is de eerste president in de Amerikaanse geschiedenis tegen wie een tweede afzettingsprocedure is gestart. Het proces heeft niet alleen ceremoniële waarde. Trump kan zijn presidentiële pensioen kwijtraken als hij wordt veroordeeld. Ook zou hij dan nooit meer een publieke functie mogen bekleden.

Het is nog niet bekend wanneer het proces in de Senaat begint. Dat zou volgende week al kunnen gebeuren, maar is afhankelijk van het tijdstip waarop de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, de aanklacht officieel naar de Senaat brengt. Of Trump echt wordt afgezet is nog maar de vraag. Daar moeten 67 senatoren voor stemmen. Dat betekent dat er 17 Republikeinen moeten worden overtuigd.