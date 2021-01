‘Pfizer en BioNTech gaan vaccin leveren voor vaccinatieplan WHO’

Pfizer en BioNTech hebben een akkoord gesloten met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om hun vaccin te leveren voor het vaccinatieplan COVAX, melden twee bronnen aan persbureau Reuters. Het is nog niet bekend hoeveel doses aan de WHO worden geleverd en tegen welke prijs, maar volgens de bronnen gaat het om een relatief klein aantal doses.

Het plan van de WHO is bedoeld om ook landen die zelf niet of nauwelijks vaccins kunnen aanschaffen te voorzien van het middel tegen het coronavirus. Het middel van Pfizer/BioNTech zou vooral bedoeld zijn om mensen die in de gezondheidszorg werken te vaccineren.

De WHO heeft al overeenkomsten gesloten met AstraZeneca. COVAX start in februari met het uitdelen van vaccins. Het doel is om dit jaar 1,8 miljard doses te leveren aan 92 landen. Daarmee zou 27 procent van de bevolking van die landen kunnen worden ingeënt.