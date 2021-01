Biden: quarantaine verplicht voor reizigers die VS binnenkomen

Reizigers die met het vliegtuig in de Verenigde Staten arriveren moeten daarna in quarantaine. Dat zei president Joe Biden donderdag tijdens een persconferentie. Mensen die naar de VS willen vliegen mogen ook pas aan boord van het vliegtuig gaan als ze een recent negatief testresultaat hebben.

De president kondigde tijdens de persconferentie zijn uitgebreide plan van aanpak tegen het coronavirus aan. Het plan is volgens Biden gebaseerd op wetenschap en erg gedetailleerd. Wetenschappers en gezondheidsexperts gaan de beslissingen nemen, aldus de president. Biden zei dat alle beslissingen over de aanpak van de pandemie ‘niet meer worden gebaseerd op politiek’ en dat er ‘geen politieke invloed meer zal zijn”.

Volgens Biden is het einde van de pandemie nog niet in zicht. ‘Het gaat eerst nog erger worden, voordat het beter wordt. We verwachten dat het dodental volgende maand de 500.000 bereikt.’ De president vroeg alle Amerikanen om de komende 99 dagen een mondkapje te dragen, waar ze ook gaan. ‘Dat is momenteel belangrijker dan vaccineren. Volgens experts kan dit 50.000 levens redden.’

Een belangrijk punt in het 198 pagina’s tellende plan is dat er meer wordt samengewerkt tussen de regionale en lokale overheden en de federale overheid. ‘Er komt een contactpersoon binnen de overheid voor elke staat, zodat die eenvoudig contact kunnen krijgen. Ook worden de kosten voor de inzet van de Nationale Garde bij het vaccineren volledig vergoed door de landelijke overheid”, aldus de president.